教宗指派部長級樞機任特使 3月來台參加聖體大會

2019-01-07 17:31

〔記者呂伊萱/台北報導〕教宗方濟各上週指派萬民福音部(Congregation for the Evangelization of Peoples)部長費洛尼樞機主教(Fernando Card. Filoni)為教宗特使,將來台參加大會。外交部對此表示,教廷派主管全球牧靈福傳的部長來台,充分彰顯對我天主教會的重視,以及雙方關係的堅實友好。

教廷與中國去年9月針對主教任命問題簽署臨時性協議,梵中互動一度使外界擔憂我與教廷邦交。教廷官媒「梵諦岡新聞」近日則報導,教宗已任命聖座萬民福音傳播部部長費洛尼樞機主教為教宗特使,將來台參加第四屆全國聖體大會閉幕典禮。外交部亦證實此事。

我天主教會嘉義教區訂於3月1日在雲林縣立體育館舉辦第四屆全國聖體大會。外交部發言人李憲章說,我天主教會主教團去年5月赴教廷述職時,曾邀請教廷高層來台主持該大會。教宗現在指派主管全球牧靈福傳的萬民福音部部長費洛尼樞機來台,正充分彰顯對我天主教會的重視,以及我與教廷關係的堅實友好。

李憲章並表示,外交部竭誠歡迎教宗特使費洛尼樞機主教訪台出席天主教盛會;我政府將持續與教廷合作,共同促進宗教自由,深化各項合作與交流,繼續扮演教廷及世界各國推展慈愛關懷及促進和平不可或缺的夥伴。

聖體大會是天主教會重要宗教活動,教廷曾指派教育部長韋薩迪樞機主教來台出席2016年全國聖體大會,並傳達教宗方濟各的祝福。費洛尼樞機主教2011年獲前教宗本篤十六世任命為萬民福音部部長,此次是首度應邀訪台。

