教宗指派部長級樞機任特使 3月來台參加聖體大會

2019-01-07 17:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕教宗方濟各上週指派萬民福音部（Congregation for the Evangelization of Peoples）部長費洛尼樞機主教（Fernando Card. Filoni）為教宗特使，將來台參加大會。外交部對此表示，教廷派主管全球牧靈福傳的部長來台，充分彰顯對我天主教會的重視，以及雙方關係的堅實友好。

教廷與中國去年9月針對主教任命問題簽署臨時性協議，梵中互動一度使外界擔憂我與教廷邦交。教廷官媒「梵諦岡新聞」近日則報導，教宗已任命聖座萬民福音傳播部部長費洛尼樞機主教為教宗特使，將來台參加第四屆全國聖體大會閉幕典禮。外交部亦證實此事。

我天主教會嘉義教區訂於3月1日在雲林縣立體育館舉辦第四屆全國聖體大會。外交部發言人李憲章說，我天主教會主教團去年5月赴教廷述職時，曾邀請教廷高層來台主持該大會。教宗現在指派主管全球牧靈福傳的萬民福音部部長費洛尼樞機來台，正充分彰顯對我天主教會的重視，以及我與教廷關係的堅實友好。

李憲章並表示，外交部竭誠歡迎教宗特使費洛尼樞機主教訪台出席天主教盛會；我政府將持續與教廷合作，共同促進宗教自由，深化各項合作與交流，繼續扮演教廷及世界各國推展慈愛關懷及促進和平不可或缺的夥伴。

聖體大會是天主教會重要宗教活動，教廷曾指派教育部長韋薩迪樞機主教來台出席2016年全國聖體大會，並傳達教宗方濟各的祝福。費洛尼樞機主教2011年獲前教宗本篤十六世任命為萬民福音部部長，此次是首度應邀訪台。

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