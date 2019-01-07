曾影射高嘉瑜「慰安婦」 藍營粉專下流字眼辱小英被嗆爆

2019-01-07 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕知名臉書粉絲團「藍白拖的逆襲」曾以「高級慰安婦」影射台北市議員高嘉瑜，引來批評，還被告。今天竟發文用「強姦」字眼批評總統蔡英文，又在網路上被罵翻。

蔡英文最近接受外媒訪問時，呼籲國際社會支持防禦台灣，以對抗北京的威脅，她也說非常歡迎英國軍事勢力出現在東南亞。粉專「藍白拖的逆襲」今天就在臉書轉貼相關新聞，不過卻在轉貼的文中加上「翻譯：歡迎全世界的男人、女人與狗來強姦我，用力點、不要停......除了中國的男人、女人與狗。」字樣。

「藍白拖的逆襲」這樣的發文在臉書上引來許多批評，粉專「不禮貌鄉民團」怒轟，要挺國民黨、要反蔡英文沒關係，那是言論自由，「但是用這種『強姦』這種字眼來羞辱蔡英文，你們當年到底是受了什麼教育？會不會講人話？」

藝人「焦糖哥哥」陳嘉行也認為，民主國家中大家意見不同吵吵架很正常，「但就非要用這種汙辱性字眼羞辱女性，還有教唆犯罪的煽動言論才會表達意見嗎？！」

許多網友也留言批評，「這是公然侮辱罪！」、「請大家踴躍檢舉。」、「有夠沒水準的小編！」、「國民黨的沒水準還真是始終如一。」、「車輪黨的支持者水準如此而已。」、「一個人心中有什麼，就看到什麼。」

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