為領南韓獎學金謊稱中國人 台灣大學生悔：非常羞愧

2019-01-07 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕1名在韓國就讀大學的台灣學生今（7）日在批踢踢實業坊「政黑版」發文指出，韓國方面並未發給台灣留學生獎學金，因此深造時謊稱「台灣跟中國是同一國家」，順利得到獎學金，但他良心「非常的羞愧」。

該名大學生寫道，南韓的大學給予中國留學生許多優惠措施，能夠折抵學費、住宿費，也可以得到額外的獎學金，「其他國家都沒有」、「學校拒絕給台灣學生那樣的優惠」，自己為了開源節流，和學校謊稱台灣是中國的一部分，並以中國政府的說詞作為佐證。

發文學生提到，事後順利替自己爭取到與中國留學生同等福利，但內心也因此相當煎熬，有如當年背叛蔣介石的「汪精衛」，「為了自己的利益，做了背叛國家的事情」，對此向廣大鄉民發問「大家覺得算是叛國賊嗎？」

許多鄉民認為，「沒關係，台灣價值足夠就好了」、「台灣國際上弱勢，人民只能自求多福」、「人總是要活下去，只要你不去主動的宣傳就好」，也有鄉民提到「像那一堆上中國節目的台灣藝人，每個都比你跪舔得更嚴重」、「只要以後不要出人頭地就好，不然一定被人挖出來」、「超級自助餐」。

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