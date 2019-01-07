原來「萬安」只是演習！挺小英挨罵今急轉彎 網友狂酸

2019-01-07 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委蔣萬安日前在電視節目公開表示，肯定總統蔡英文在元旦談話提出「四個必須」，並不接受習近平所提「九二共識、一國兩制」的說法，此番說法遭許多藍營支持者罵翻，痛批他是「藍皮綠骨台獨」；蔣萬安今（7日）早則急轉彎提3點說法「修正」立場。許多網友見狀狂酸蔣萬安，直呼原來「萬安只是演習」。

蔡總統在元旦談話提到四個必須，包括中國必須正視中華民國台灣存在事實、必須尊重台灣2300萬人民對自由民主堅持、必須以對等和平方式處理兩岸歧異，必須是政府或政府授權的公權力機構坐下來談；蔣萬安日前則在電視節目公開表明，支持蔡總統提出的「四個必須」，並反對習近平提出的「九二共識、一國兩制」。

蔣萬安公開力挺蔡總統的消息一出，他的臉書立刻湧入大批網友留言，支持他的網友大讚「這孩子對得起蔣家列祖列宗啊」、「國民黨難得有明理人」；但隨後有更多藍營支持者痛批，「不忠不義不仁不孝，說的就是你了」、「蔡英文和民進黨已經把你的祖宗祖墳給挖了，你還堅決擁護蔡英文？」、「看到新聞報導，對蔣萬安蠻失望」、「這個人什麼時候開始和蔡英文勾結在一起了！數典忘祖！！」、「藍皮綠骨台獨 可惡的傢伙」。

面對藍營支持者排山倒海來的砲轟，蔣萬安今早在立法院緊急找來媒體「修正」自己立場，之後又在臉書發表3點說明：第一、 我反對「一國兩制」，台灣不是香港，台灣多數民眾也無法接受一國兩制；第二、 不論誰當總統，都必須依據「中華民國憲法」，捍衛中華民國的主權與存在；第三、 「九二共識」確實存在，也是過去兩岸交流的基礎。如果沒有九二共識，過去兩岸是如何交流的？所以我無法接受蔡英文總統所說「台灣從未接受九二共識」的說法。

對於蔣萬安急轉彎的行為，網友紛紛留言狂酸「蔣萬安轉彎了！恭喜吳敦義有傳人了」、「委員，您的第一點反對一國兩制跟第三點同意九二共識一個中國，這兩個論述是矛盾的」、「原來萬安只是演習」、「可是萬安，習近平表示，九二共識等於一國兩制欸」、「轉風向了XD 血統純正也不敢硬到底」、「 拜託，原本還想要留言支持你，結果你又馬上改變立場，選票有比國家重要？」、「噁心 我看這傢伙只是為了騙票的政客吧」。

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