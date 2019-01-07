柯P派人捧殺蔡英文？ 人渣文本：怎不說蔡英文暗挺柯？

2019-01-07 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕近期總統蔡英文因強勢回應中國領導人習近平，聲勢因而大幅提升，卻也引來許多猜測。政治評論家「人渣文本」周偉航表示，有陰謀論稱柯陣營企圖捧殺蔡英文，讓民進黨誤判情勢並提名蔡英文，之後再回去挺柯文哲。對此，周偉航反質疑，為什麼不是蔡英文暗挺柯文哲？

周偉航表示，近期聽到一種陰謀論，說我們這些人現在站出來挺蔡英文，全是柯陣營的陰謀。目標是讓民進黨誤判情勢，以為蔡英文支持度真的升高並提名蔡英文，之後再跑回去挺柯，那麼民進黨就死定了。

對此，周偉航反質疑，是不是也會有另一種陰謀，過去跑去挺柯的人，是因蔡英文礙於黨主席身份無法明挺，才派人過去幫柯文哲，「現在市長選完要改守總統，因此這些暗樁全部歸位了呢？」

周偉航反問，哪種陰謀論比較符合歐坎剃刀原則，「存在如非必要則不用增加」，「我告訴你啦，最合歐坎剃刀的，就是用腦子想哪個候選人相對最好，就支持誰啦！這不就最省事？」、「陰謀來陰謀去，你們這些人天天想一堆陰謀，想那麼多年，到底是有搞出什麼像樣的事情過？」

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