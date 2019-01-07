盧秀燕改稱肉品市場不遷建 王義川率北區民眾抗議

2019-01-07 16:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「肉品要遷建、秀燕不要騙」。台中市長盧秀燕走馬上任甫兩週，就有民眾到市府前廣場抗議！

盧秀燕選前曾發文宣向北區民眾承諾遷建肉品市場，上任後日前赴烏日的公開行程，宣稱「她任內北區肉品市場不會遷建」，民進黨台中市第5選區（北北屯區）立委補選參選人王義川率10餘北區民眾赴市府抗議，批盧秀燕上任政見馬上跳票，呼籲盧秀燕兌現承諾。

王義川說，曾是北北屯區立委的新任市長盧秀燕，競選市長期間，向北區民眾允諾肉品市場要遷移，政見清清楚楚寫在競選文宣上，不料上任後政見馬止跳票，前幾天在烏日的公開行程，又說在她任內北區肉品市場不會遷建。

王義川指出，北區肉品市場又老、又舊、又髒，北屯、北區已經逐步往文教跟經貿區發展，不再適合肉品市場；北區肉品市場新址原在前市長胡志強任內選定，林佳龍接任市長後，也依計畫完成都市計畫變更，現在就等盧市長落實，請盧秀燕信守對北區市民的承諾。

王義川另批對手國民黨籍參選人沈智慧日前也稱北區肉品市場遷建是「市政議題」，王義川說，沈智慧要選北屯、北區的立委，遇到肉品市場遷建，就說不干她的事，遇到九二共識，就說是意識型態，不斷閃避問題；他呼籲，既然要選舉，要作幫人民發聲的民意代表，應該要表態。

北區居民劉先生指出，附近居民長期忍受肉品市場臭氣、噪音汙染，積怨已久，當初林市長說要遷建後，居民都很興奮，沒想到新市長當選不到10天，政見就跳票。「只能用痛心疾首來形容」，對於盧秀燕違背政見，讓北區居民痛心難過，他說，懇切拜託盧市長遷建肉品市場。

王義川指出，肉品市場遷建一案，在胡志強市長任內選定烏日焚化爐旁土地，因近台74線，經過人口密集區路線較短，之後林佳龍市長也延續這樣的選址，也完成都市計畫變更。

針對肉品市場遷建議題，盧秀燕回應，針對此議題始終回應民意，已要求市府強化行政溝通，不讓市民陷入二分法的政治操作，避免區域間的紛爭，不重蹈前市府的覆轍，會在兼顧地方民意和議會共識的前提上，尋求真正的雙贏方案。

台中市新聞局長吳皇昇另表示，尊重王前局長的言行，但也必須指出其成見和誤解甚深，能理解王前局長的選戰壓力，但也請他認清前市府政務官行政溝通不足產生的後遺症，新市府團隊已承擔下來並積極處理中，盼王前局長正視事實，與市府協力討論並做好雙向溝通，才是市民之福。

台中市經發局另說明，台中肉品市場原規劃遷址烏日案，因民眾目前並無共識，已於107年7月暫停環評作業。未來會加強行政溝通，讓地方鄉親充分瞭解，尋求議會和廣大市民的支持，形成雙贏局面。

至於沈智慧則再次強調，北區肉品市場的遷建問題，涉及到業主的意願、遷建的地點、遷建後的安置，不是「支持或不支持遷建」這麼簡單，涉及到各方利益平衡的問題。

沈智慧說，因此事與市政建設有關，她支持給盧秀燕和當地業者時間，讓市府團隊可以有效率的做出決定。

沈智慧說，盧秀燕上任到今天才剛滿兩週，遷不遷建或如何遷建，一定會顧及到廣大市民和業者的權益。市府小內閣需要時間來處理，她也相信台中市政府一定會做出最好的決定。

沈智慧還說，市場遷建是市政議題，如果她前進立法院首先要關心的焦點是「豬瘟防疫」問題。

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