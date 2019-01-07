不是說好要拒答？ 柯P「破例」回應王世堅發言

2019-01-07 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲過去因為與台北市議員王世堅槓上，曾表示以後要拒絕回答有關王世堅的問題。不過今天王世堅表示，柯2020一定選不上，此發言讓柯文哲忍不住破例回應。

王世堅今上午接受廣播專訪表示，柯文哲一定會選2020，但也一定選不上。他認為柯文哲辭職參選總統可能性是零，柯會夾著首都市長光芒參選，而市政亮點對柯P而言反而是作秀工具。王世堅批評柯，沒有政治及中心思想，明明經常亂講話，但對於中共卻非常小心，他認為總統參選人一定要有台灣意識與國家觀念。

綜合報導指出，柯文哲今天被媒體問到此事時表示，「這個更好笑，到現在我都沒有說我要選（2020總統大選）。」柯也認為，他應該不會是中國首選，因為他比較有自己想法。在被提醒是王世堅嗆聲後，柯文哲又以「聳肩」回應。

許多網友看到後都直言，「阿北，你不是不回應他任何問題嗎XD」、「扶龍王開始助選惹～」、「某些綠的比柯還關心要不要選。」

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