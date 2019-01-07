談九二共識 柯P：又不是我提的為何要我定義

2019-01-07 15:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕總統蔡英文呼籲全台各政黨不要再講「九二共識」，台北市長柯文哲今天下午出席里長研習活動前受訪被問及看法，他認為如果這問題不存在，當然不用提，不然就是要有替代方案，他接著指應該去反問蔡總統，「不然你覺得應該怎麼處理？」至於他個人對於九二共識的定義，柯則說：「這個名詞也不是我提出來的，為什麼我要定義。」

但現在的名詞分別是「各自表述」和「一國兩制」，這樣是不是吵不完？柯直言：「所以這就表示沒有共識。」柯也說，日前中國有公佈其對「九二共識」的定義，但一看台灣人民這邊，「我想照單全收的應該很少。」

媒體追問，柯對九二共識又是如何定義？柯語氣不以為然反問，「這個名詞也不是我提出來的，為什麼我要定義？」

談到藍營立委蔣萬安認同蔡英文的四個必須，柯文哲說自己沒有認不認同，且重點不是他，而是做做看，讓市場決定就好。聽聞近期網路聲量被蔡英文超越，柯僅說：「有什麼關係？」

至於兩岸一家親有沒有可能從市政交流層面，升格成有政治意涵？柯強調，「兩岸一家親」還是比較在文化跟經濟層面，意思是「我先聲明我沒有打算對你有敵意，我們還是保持一種善意」，不過他還是老話一句，經濟跟國防還是好好準備吧。

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