朱立倫發文愛台灣 網酸：廢言、屁話

2019-01-07 14:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕表態角逐2020總統大選的前新北市長朱立倫，昨天在臉書發文批蔡英文總統無權要求各政黨不談九二共識，結果慘遭民眾打臉，質疑朱接受中國央視專訪時，不敢談「一中各表」。朱立倫昨天深夜再度發文表示，對台灣這片土地的熱愛，不分顏色，不料又被酸「廢言一堆」、「屁話連篇」。

朱立倫表示，他相信在台灣這片土地上的你我，不分藍、綠、還是白，對這片家園的熱愛都不至有差別，不同的只是，我們對怎樣能讓台灣利益最大化的想法及做法不同而已。

朱立倫說，臉書留言他都看了，對於按讚鼓勵打氣的朋友，他深深地感謝，按怒、批評的聲音他也虛心接受，表達意見者都出於愛台灣、愛中華民國的心情，只是想法不同罷了。

朱立倫談到，台灣經歷過風雨飄搖的時代，才有今日的和平繁榮，台灣自由民主的一切並不是憑空得來的，中華民國能屹立不搖到今天，有流血捐軀抗拒中共併吞的英勇軍人、有流汗打拚創造經濟奇蹟的辛勤勞工、也有斡旋奔走於兩岸之間的和平使者。

朱立倫強調，負責任的政治人物，是要在關鍵時刻勇敢說出事實，負責任的政黨，是要能堅持長遠有利的政策方針；負責任的國家領導人，是要有能力把國家帶往民主自由、安定繁榮的方向。

朱立倫發表的「愛台灣」言論，民眾似乎不買單，有人留言怒嗆，「愛台灣從你口中說出怎覺得格外諷刺？」還有人批：「標準的屁話連篇，不知所云。」也有人表示，「趕快回家，不要再刷存在感。」更有人罵說：「昨天低能文，今天廢文，如此創作能量，實乃政壇廢文能士之典範。」

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