獨家》立委選區變更案已定！賴揆赴立院討論...

2019-01-07 14:27

高雄及屏縣各減一席、竹縣和台南各增一席

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對第10屆立委選舉選區變更案已成定局，高雄市及屏東縣各減一席，新竹縣和台南市各增一席。據悉，行政院長賴清德今上午10時赴立法院與蘇嘉全會商，針對選區變更後的選區劃分進行討論。會中兩院長共識，台南、高雄按照地方選委會版本。屏東部分，因立法院長蘇嘉全認為選委會版本應調整，最後兩院院長還要繼續協調，可能以立委蘇震清版本為基礎微調。

行政院長賴清德與立法院長蘇嘉全去年12月27日會商達成共識，將依中選會已提報立法院的選區變更案處理，台南市及新竹縣各增加1席，高雄市及屏東縣各減1席。賴清德今赴立法院與蘇嘉全會商，並於上週六臨時通知，今分別找來民進黨立院黨團柯建銘，台南市立委王定宇、陳亭妃、林俊憲，民進黨高雄市立委趙天麟、管碧玲，以及民進黨屏東縣立委蘇震清、鍾佳濱等人徵詢意見。

根據地方選委會規劃，高雄市從9席減至8席，謝系立委管碧玲選區一分為三，分別併入同為謝系的立委趙天麟，以及新系立委李昆澤、賴瑞隆選區。屏東縣從3席減至2席，英系立委蘇震清與新系立委鍾佳濱選區重疊，蘇部分選區並併入同為英系的立委莊瑞雄選區。

對於屏東縣選委會選區變更規劃案，蘇震清則曾表示「很奇怪」，並主張基於行政區域完整、地理區域特性等，應將萬丹鄉劃入第二選區、內埔鄉劃入第一選區。

王定宇受訪表示，根據地方選委會版本，選區劃分後等於瓜分了他的選區，但尊重兩院院長的協調機制，對這樣的結果感到無奈，他也有在會中充分表達意見。對此結果，管碧玲受訪也無奈表示接受。鍾佳濱則說，尊重後續兩院長決定。

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