被陳思宇吃豆腐 何志偉：民代應要注意別人的感覺

2019-01-07 13:36

〔記者鍾泓良／台北報導〕民進黨士林大同區立委候選人何志偉今天到迪化街霞海城隍廟參拜，順便宣傳推動廟口經濟。而他受訪被問到，「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇昨天提到想看他的腹肌，當被問到感受，何志偉表示，若將角色對換，在職場上面對同事、下屬，「應該要如何回應，我想大眾自有公評」，當被問到是否被吃豆腐，他說個人感覺不重要，但身為民代應該要注意別人的感覺。

而陳思宇的父親、無黨籍議員陳建銘，轉貼2013年新聞，質疑何志偉家族所有的陽信銀行何時在中國上市上櫃，「到中國開分行目的為何，令人不解……」何志偉被問到感想時，他說，台灣很多企業是自主獨立在拚的，自己是獨立個體，每次選舉一樣的議題都會被重複詢問，再次重申，自己出來參選立委補選，不是要進特定委員會，而是要做事的，回歸到基層和政見。

而陳思宇對外承諾為了迴避利益，當選不進財委會。何志偉說，在哪個委員會不是重點，重點是做事，現在如此公開透明，應回到議事本質，城市才是主角，人民才是主人，相對應問題已多次回應就不回應了，相信沒有一個民代為進特定委員會而如此拚，有時想想若選舉可以回歸到「不攻擊、騷擾」，台灣是否會更美好。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/