諾魯總統瓦卡訪台 將參觀花博與高雄港

2019-01-07 12:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕諾魯總統今起訪台，進行國是訪問，將赴台中參觀花博，也將到高雄訪視我港口建設。外交部表示，我與諾魯合作緊密，邦誼堅實。

諾魯共和國總統瓦卡（H.E. Baron Divavesi Waqa）伉儷一行13人今（7）至11日訪台進行國是訪問。瓦卡去年主持太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）時，曾因中國代表在論壇上行徑失禮脫序，直接要求中國正式道歉，成為新聞焦點。

外交部今天上午發布新聞稿說明，瓦卡總統此行將會晤蔡總統，接受國宴款待，也將赴台中參觀「台中世界花卉博覽會」及赴高雄訪視我港口建設。

外交部說明，台諾兩國關係緊密友好，高層政要互動密切。例如去年適逢諾魯獨立50週年，先後舉辦慶祝大典、太平洋島國論壇年會及亞洲太平洋國會議員聯合會年會等國際活動，我國分別由原民會主委夷將•拔路兒（Icyang•Parod）、外長吳釗燮及立委蕭美琴等人率團赴諾魯出席各項活動。

外交部表示，諾魯為我忠實友邦，長期在國際場域積極助我。我與諾魯多年來在醫療衛生、能力建構、潔淨能源、農業合作及文化交流等領域合作緊密，成果豐碩，深植諾國朝野及人民心中，兩國邦誼堅實篤睦。而我國去年6月起，亦實施諾魯人民來台免簽措施，外交部也說，相信未來兩國民間交流將更為熱絡。

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