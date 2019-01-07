王世堅讚韓國瑜有骨氣 看韓冰如同看女兒

2019-01-07 12:37

〔記者郭安家／台北報導〕自嘲有「罵的人越罵越紅」魔咒的台北市議員王世堅，今早接受廣播節目專訪被問到高雄市長韓國瑜崛起，王認為不是他把韓逼到高雄，韓從台北農產運銷公司離開背後有政治角力；王還稱讚，韓國瑜女兒韓冰有家教、「讓我刮目相看」，本來不認識，韓冰卻主動跟他招呼，就像看到自己女兒一樣。

王世堅曾表示韓國瑜有骨氣，引發不少綠營支持者譁然。王今表示，是因為許多政論節目名嘴質疑，總統蔡英文會給韓穿小鞋、扯韓後腿，讓韓在高雄做不好，其實此番說法是在幫韓找台階下，但他認為韓有骨氣、是男子漢大丈夫，做不好會認錯，不需要名嘴給台階下。

王世堅稱讚韓冰非常有家教，「讓我刮目相看」，有次在攝影棚外碰到韓冰，他本來不太認識，韓冰卻主動打招呼，看到韓冰等同看到女兒一樣，他現在看到女兒也只會傻笑，不曉得講什麼、只會點頭。

被主持人蔡詩萍問到是否看到女生不知要講什麼話？王世堅笑說，跟不認識女孩也多數不曉得講什麼話，畢竟有世代的差距，他很疼愛女兒，工作再累看到女兒都忘記了，「女兒是上天賜給父親最好的禮物」蔡問到會為女兒跳海？王回說「一定會，說到做到」。

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