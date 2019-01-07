蔣萬安挺小英「四個必須」 蔡正元批：涉世未深

2019-01-07 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統在元旦談話提出兩岸交流的「四個必須」，國民黨立委蔣萬安日前呼應蔡總統說法，直言無法接受習近平的「一國兩制」，引發廣大迴響，令藍營跳腳，前國民黨政策會執行長蔡正元批其「涉世未深」。

蔣萬安支持蔡英文說法，引發藍營反彈聲浪，許多藍營支持者不滿湧入其臉書謾罵，甚至稱蔣萬安「台獨份子」，前國民黨政策會執行長蔡正元也在臉書上狠批，有國民黨政治人物，贊成蔡英文的四個必須，「這是典型的涉世未深」。

蔡正文反問這四個必須，蔡英文和民進黨什麼時候正視過中華民國存在的事實？中國有要求廢除「自由民主」制度嗎？九二共識、辜汪會談不是和平對等的方式嗎？政府

準備好要跟中國進行政治談判嗎？他認為，蔡英文其實是暗指，北、高市長等地方首長，別想踢開民進黨政府，坐下來跟中國談生意和交流。

蔡正元強調，若國民黨政治人物，如果給予四個必須肯定的贊成，只能說真的涉世未深。

對於藍營的反彈，蔣萬安今（7日）稍稍修正說法，除重申強調反對一國兩制，直言「台灣不是香港」，但也表態說「九二共識」確實存在，不認同總統所說「台灣從未接受九二共識」說法。

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