王世堅：柯比照朱帶職選2020、一定選不上

2019-01-07 12:12

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲近日在中共總書記習近平議題上，酸總統蔡英文「股票也有一日行情」。被封為「柯黑魔王級」的台北市議員王世堅今上午於廣播專訪，被問到柯是否參選2020總統？王認為，柯一定選2020、也一定選不上。王接受記者採訪進一步指出，柯會比照前新北市長朱立倫模式，並夾著首都市長光芒參選，且現在就已帶職參選。

王世堅表示，柯文哲辭職參選總統可能性是零，夾著首都市長光芒、資源，若當選剛好取得正當性；柯不會選擇正途先把台北市政做好再以優良市政說服國民，市政亮點對柯而言反而是作秀工具。他說，柯過去有諸多說謊紀錄，如雙城論壇陰陽講稿事件，還可將黑的講成白，未來台北市議會將更累，勢必要強力監督，防止其帶職參選。

王世堅稍早於廣播節目主持人蔡詩萍專訪，在錄音室開口就嗆「柯文哲下台！」讓現場媒體笑翻。談到柯是否參選2020總統？王認為，柯沒有政治及中心思想，經常亂講話，並用講錯話累積政治能量，但對中共非常小心，字斟句酌，並透過台北、上海雙城論壇與中國交心、抱中國大退；但總統參選人一定要有台灣意識、國家觀念。

王世堅受訪再補充，柯文哲對中共談話很精準，卑躬屈膝，沒說錯一個字；柯除了自己野心，背後也有中國勢力支持，希望柯攪局、興風作浪，裂解挺柯的綠色選民，不要讓蔡英文、民進黨當選2020總統，柯也樂此不疲。

王世堅酸柯文哲「一定選不上」說法，反而被部分網友批刺激柯粉挺柯選總統、拖累民進黨。對此，王說，「確實我王世堅，批評罵的人越罵越紅」，包括前總統馬英九、高雄市長韓國瑜；這是黑色幽默、是魔咒，但「我想不會發生在柯文哲身上」，因柯選票嚴重下滑，「我的魔咒到韓國瑜為止」。

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