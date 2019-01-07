未來政府政策 卓榮泰表態將建新5人溝通會共同討論

2019-01-07 12:07

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席當選人卓榮泰本週三（9日）上任，他今於臉書發文指出，現有的溝通管道已經建置了行政、立法平台，但不夠周密。未來，針對政府各政策的初步討論，將由總統、行政院長、黨團總召、民進黨主席、總統候選人，共同來參與討論，讓民意接軌政策、讓政務反映人民的需求。

卓榮泰在臉書貼出2007年擔任民進黨秘書長時期的照片。他表示，一晃眼十年已經過去，台灣的社會與政治情勢已不可同日而語，面對新的問題，民進黨要提出新的方法；但同時，我們也不能忘記老朋友，要趕快把他們找回來。

卓榮泰說，在上任之前，我要先讓所有黨籍同志知道該做些什麼，因為黨的改造、整備、行動，都不能停下腳步，我們要再次上路了。

卓榮泰說，在這次黨主席競選的過程中，為了聯繫拜訪，他發現許多黨員的資料都已經變更，黨部針對黨籍資料，必須開始清點、校正、更新資料，要把黨魂找回來，先把黨員找回來。在臉書開啟後，有許多年輕朋友也向他反映，網路入黨的便利性不足，也有老黨員跟他提醒，先前並未收到相關通知，錯失了繳費而無緣參與補選，我們要讓黨員有榮譽感，就要重視黨員的參與感。未來的民進黨，要是一個「親民的民進黨」。

卓榮泰說，現有的溝通管道，已經建置了行政、立法平台，但不夠周密。未來，針對政府各政策的初步討論，將由總統、行政院長、黨團總召、民進黨主席、總統候選人，共同來參與討論，讓民意接軌政策、讓政務反映人民的需求。未來的民進黨，要是一個「整合的民進黨」。

卓榮泰說，政黨不該只是選戰機器，更要是服務機構。我們許多在各地都有許多熱情的黨員，這次的1124選舉失利，許多人都盼望能為黨做些什麼。因此，地方黨部要發揮功能，充分匯聚民意、反映民情，讓我們的施政能真正服務到人民。未來的民進黨，要是一個「服務的民進黨」。

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