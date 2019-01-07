豐年社前社長汪文豪怒告李退之 名譽損失求償100萬

2019-01-07 11:51

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會轄下財團法人豐年社前社長汪文豪今天向農委會副主委、豐年社董事長李退之提出告訴，汪文豪痛批李退之誣指他選舉期間違反行政中立替國民黨候選人站台，求償一百萬元；李退之今天表示，交由法律程序處理。

汪文豪今天早上在臉書指出，等待了快兩個月，很遺憾今天對豐年社與代表人李退之董事長提起告訴，起訴的原因，除了李退之遲遲未履行解職時允諾給付的兩個月薪水的承諾，同時誣指他擔任豐年社長期間，規劃斗南鎮農會百年專書是違反行政中立，替國民黨候選人站台。

汪文豪文中表示，對此莫須有的罪名，實感悲憤，而且李退之不僅公開否認要求他自請辭職，在勞資爭議調解期間，李退之委任律師要求雙方在調解期間應嚴守保密義務與不對外公開發言，但是李退之又自己對媒體發言，說他已請辭社長，由行政主任代理社長一職。

汪文豪認為，李退之對豐年社事務如此反覆，將解職視同兒戲，同時以莫須有罪名對他扣上違反行政中立的帽子，導致他名譽受損，不得已只能提告豐年社與代表人李退之，除了要求豐年社履行給付2個月薪水的承諾，也針對李退之對本人造成的名譽損失，求償新台幣100萬元。

汪文豪直指本案是政治凌駕媒體專業最惡質的案例，對豐年社來說，通曉農業與媒體是兩大缺一不可的內容經營專業，期待類似惡質的事件發生到他止。

李退之今天上午參加農委會林務局定翼型無人機交機儀式後，受訪時僅表示，既然已經進入司法程序就交給法律處理。

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