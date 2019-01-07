「正毅兄弟」力挺 張亞中宣布爭取代表國民黨選總統

2019-01-07 11:37

〔記者林良昇／台北報導〕孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中今在有「正毅兄弟」稱號的前立委蔡正元、邱毅陪同下，正式宣布將爭取國民黨提名，參選2020年總統選舉，高呼「洪秀柱打上半場，我打下半場！」蔡正元則諷刺國民黨現在「太陽太多」整天為提名鬧笑話。

張亞中表示，他今天正式宣布參加中華民國總統選舉。將以回歸黨魂黨德為號召，承繼國父孫中山先生及國民黨的偉大理想，爭取代表國民黨參選，並高呼「洪秀柱打上半場，我打下半場！」張亞中宣布參選，形同前主席洪秀柱論述在國民黨內的再圖回歸。

張亞中以佛經上的「鸚鵡救火」故事比喻，強調「不忍心」是他參選的動力，因為台灣正在加速步入歷史的懸崖邊緣，一方面有即將淪為美中對抗戰場的外憂；另一方面內部也亂了，亂了是非、亂了堅持、亂了方向。

張亞中指出，30年來在政客的操弄下，國人在國族認同上出了問題，社會因而撕裂。民主制度出了問題，權力已被少數權貴、山頭派系、貪婪政客所盤據，人民被政黨意識形態所綁架。自私無能的國民黨、貪婪霸道的民進黨，讓社會螺旋式的下沈，現在的兩大黨與政客們耽誤了整整一代人的發展機會。

張亞中認為，國民黨必須重新開機，移除那些造成當機的宮廷大老文化、不按制度行事等老舊無法運作的軟體，改革為一個有理念、有朝氣、有制度、能夠與全民心心相印的政黨。

張亞中表示，兩岸是兄弟一家親，承諾堅守中華民國憲法，結束兩岸目前的敵對狀態，以「兩岸兄弟一家親」的定位，即「兩岸同屬整個中國，互為憲政分治政府」的「分治不分裂」立場與北京簽署「兩岸和平協定」，為兩岸確定和平發展框架。兩岸和平協定完成後，可大幅減少國防預算，轉供國家經濟發展與社會安全的需要。在兩岸和平協定完成後，積極與北京協商在國際政府間組織的共同參與。

邱毅以「有論述、講真話、有熱情、無包袱」肯定張亞中，並認為張亞中可以打開兩岸僵局，為台灣找到活路。

蔡正元則諷刺，做為一個國民黨員，國民黨現在太陽太多，人民會被熱死，不希望有「后羿射日」或「夸夫追日」，國民黨需要月亮，也需要很多禿子跟著月亮走，太陽太多，沒有論述、沒有價值、沒有理念，為了怎麼提名整天在新聞上鬧笑話，「這是國民黨目前最大的笑話」。

蔡正元說，想要參加國民黨提名的人一定要對這30年來中華民國自由地區發展所產生的障礙要有所正確的表態，不可以模糊立場，不是跟著蔡總統的尾巴去搞什麼「四個必須」 ﹔希望張的競選過程一路開綠燈，不是搞很多障礙，例如「防磚條款」等，是落伍的封建文化。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/