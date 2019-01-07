大和解？郭信良想回民進黨 黃偉哲：樂觀看待

2019-01-07 11:41

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會民進黨團三長今天上午舉行交接儀式，退出民進黨當選議長的郭信良「回娘家」擔任監交人，對於是否有意願回民進黨，郭信良以肯定語氣說，「如果可以的話。」

對於郭信良表達回民進黨的意願，黃偉哲表示，他樂觀看待，但這是中評會的職權，他尊重中評會的決定。

民進黨議會黨團三長為總召林宜瑾、幹事長林志聰、書記長劉米山，包括市長黃偉哲、議長郭信良、民進黨市黨部主委黃先柱、黨團議員及市府主管均出席，現場擠得水洩不通。

林宜瑾表示，這屆是民進黨團人數最少的一次，希望未來能邀集無黨籍等其他黨派的議員加入，壯大民進黨團。

郭信良表示，「這裡是我以前的家，現在出去了，另一個解釋就是民進黨力量的延伸，希望我在做全民議長的時候能夠重回這個地方，我所嚮往的地方。」剛剛總召林宜瑾說要尋求包括其他黨派的議員來加入黨團，他建議與其要找新朋友，不如找老主顧。包括陳怡珍、周麗津和吳通龍都是很好的老主顧，相信他們的心也在這邊，可以多加考慮，相信如果跟他們邀請，他們一定會進來。

他說，希望未來議會是一個發揮團結合作共創新機，配合市府推動市政的一個議會。一方面可以監督議會，一方面又可以推進市府建設的議會。未來他會以溝通來改變以往議會的對立。畢竟議一任四年，能否再當選也是未知數，因此希望能夠和諧。

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