假議題、真抗議 綠黨議員抗議楊文科要蓋「寶三」水庫

2019-01-07 11:31

［記者黃美珠／竹縣報導］綠黨新竹縣、市議員余筱菁、劉崇顯今天早上聯手到縣府，抗議縣長楊文科有意爭取在原有的寶山、寶二2座水庫之外，再添1座「寶三」水庫專門供水給大新竹民生使用，並提出該黨的5點訴求。

2名綠黨議員的主張是新竹縣屬於水資源匱乏區，在上游再添1座水庫，根本就是跟農民搶水，讓水田變旱田，希望新竹市長林智堅真的有機會跟新竹縣長楊文科座談時要明確表態反對。

他們要求楊文科打消新建「寶三」水庫的念頭和計畫，因為要喝好水的根本之道，應該是不再發出任何執照給新的工廠進駐頭前溪畔、讓高污染產業移出自來水的水質水源保護區，對於合法在保護區內經營的工廠則應加強管理檢驗其污水淨化系統。

另外余筱菁也要求相關單位，對於原有的寶山、寶二水庫周邊被劃入保護區的私人土地立刻給予賠償。

今天參與抗議行動的竹東軟橋地區青農許又仁抨擊縣長楊文科會有蓋「寶三」的念頭，這跟縣府大量新的都市計畫有關，因為之前的都市計畫炒地皮、蓋工廠的結果就是造成水源的不夠，總是要農用灌溉水禮讓工業用水，現在如果蓋「寶三」更是企圖在「滅農」！

新竹縣政府駁斥，強調縣長楊文科是在回應新竹市長林智堅邀請縣市座談共同為大新竹共好而努力時受訪提出「蓋寶三」的想法，出發點是希望大新竹鄉親都能有足夠的「好水」可以使用，才會拋出這個「假議題」。

畢竟蓋不蓋水庫？在哪裡蓋水庫？這都是中央、經濟部水利署的權責。

以縣府的立場，縣長楊文科所提出的看法，主要是要讓中央注意、也了解到大新竹地區的水資源問題，這跟都市計畫、滅農等等的指控根本風馬牛不相及。

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