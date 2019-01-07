談校園冷氣裝設 陳思宇：就任後要求列為基礎設備

2019-01-07 11:18

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市政府去年發文教育部，主張冷氣機列為校園「基本設備」，市長柯文哲原決議中小學教室全面裝冷氣，不料政策「縮水」，北市教育局宣布秉持使用者付費原則，裝設費用應由各校家長會募款。代表「柯家軍」角逐北市立委補選的陳思宇今承諾，若進到立院，將爭取冷氣成校園基礎設備；至於經費由誰支應，陳並未說明。

陳思宇今天上午接受廣播節目專訪，台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊洲call in詢問，北市各國小面臨裝設冷氣問題，議題吵了3年，現在完全由家長會各自募款，對於家長而言是很大負擔，並詢問陳，北市擁有152所國小，對於冷氣議題有何看法？

陳思宇表示，她跟很多家長聊天有聊到此事，她也在思考，若自己進入立法院，會爭取把冷氣作為校園基礎設備。陳說，目前地方政府提供經費給學校裝冷氣，但學校裝的地方是公共空間為主，小朋友待最久的是一般教室，她希望進入立法院，可以跟教育部要求，把冷氣列為校園基礎設備；至於裝設經費由誰支應，陳則未加以說明。

談到民調落後，陳思宇樂觀表示，「對自己有信心，對阿北（台北市長柯文哲）也有信心」，重申自己不是現任、也非前任議員，知名度自然不高，會一步步走出自己的支持度，強調「要做選民的第一，不是民調的第一」。

陳提到，這次選舉時程短，她算是12月25日才正式出來跑，隨後也秀出面紙、北市專用垃圾袋及海報文宣小品，除了希望大家可以記得她外，也講究文宣品要夠實用，民眾才會留著。

另外，她也透露，昨晚已錄製競選歌曲，最近就會公布，還有秘密來賓。她表示，音樂渲染力很大，冬天又比較冷，想用一首歌讓大家知道她是誰，就用燒聲「鴨嗓」把歌錄完，希望大家稍微期待一下，會有驚喜。

媒體詢問，是否現場哼唱一句？陳思宇說，留個驚喜，並提到歌曲中有兩位神秘嘉賓，近日會公布，自己唱完覺得很朗朗上口，希望下載為鈴聲或來電答鈴，相信能引起大家共鳴。

陳思宇提到，唱歌是她很大罩門，以前只會在認識10幾年朋友面前唱，連自己爸媽都沒聽過，昨開口唱完之後，回家有稍微卸下心防，也勉勵自己「既然阿北（柯文哲暱稱）都可以唱了，我相信應該沒有什麼不可能」。

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