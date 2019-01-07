挺蔡遭藍營支持者轟 蔣萬安：九二共識確實存在

2019-01-07 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統在元旦談話提出兩岸交流的「四個必須」，國民黨立委蔣萬安日前呼應蔡總統說法，直言無法接受習近平的「一國兩制」，引發廣大迴響，蔣萬安今（7日）在臉書再次強調反對一國兩制，直言「台灣不是香港」，但認為「九二共識」確實存在，不認同總統所說「台灣從未接受九二共識」說法。

因呼應蔡英文說法，引發社會議論，國民黨立委蔣萬安今在臉書上，針對自己的立場提出三點說明，蔣萬安首先重申，「我反對『一國兩制』，台灣不是香港，台灣多數民眾也無法接受一國兩制。」其次他強調，不論誰當總統，都必須遵守「中華民國憲法」，捍衛中華民國的主權與存在。

而對於「九二共識」議題，蔣萬安卻與總統意見相左，他認為「九二共識」確實存在，也是過去兩岸交流的基礎，「如果沒有九二共識，過去兩岸是如何交流的？」所以他無法接受蔡英文總統所說「台灣從未接受九二共識」的說法。

最後蔣萬安向小英喊話，如果蔡總統不接受九二共識、甚至不承認九二共識的存在，請蔡總統拿出具體可行的兩岸論述出來，而不是永遠文青式的口號，對3年來的兩岸僵局拿不出任何辦法。

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