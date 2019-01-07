蔣萬安：反對一國兩制 認同「一中各表」九二共識

2019-01-07 10:57

〔記者林良昇／台北報導〕蔡總統在元旦談話提出「四個必須」，蔣家第四代、國民黨立委蔣萬安日前在政論節目上對於「四個必須」表達肯定，並對於習近平所提「九二共識、一國兩制」的說法表達無法接受，蔣萬安今早重申，他反對一國兩制，但認同九二共識存在，而九二共識的核心是一中各表，一中是中華民國，基礎是中華民國憲法，實踐是兩岸人民關係條例。

蔣萬安今早在立法院受訪提出3點說法，蔣表示，第一，他反對一國兩制，台灣不是香港，台灣大多數的民眾也無法接受一國兩制；第二，無論誰當總統，都必須依照中華民國憲法，捍衛中華民國的主權和存在；第三，九二共識確實存在，也是過去兩岸交流基礎，如果沒有九二共識，過去兩岸之間是如何交流？所以他無法接受蔡總統說台灣從未接受九二共識這樣的說法。

蔣也強調，無論誰當總統，他都支持中華民國存在的事實，台灣人民對自由民主的堅持，用和平對等的方式解決兩岸岐異，由政府授權的公權力、機構，坐下來談。

對於批評他的人是否有誤解？蔣萬安回應表示，他支持九二共識的核心是一中各表，一中是中華民國，基礎是中華民國憲法，實踐是兩岸人民關係條例，無論誰當總統，所謂的四個堅持，民眾都會支持。

蔣萬安也表示，如果蔡總統不接受九二共識、甚至不承認九二共識的存在，請蔡總統拿出具體可行的兩岸論述出來，而不是永遠文青式的口號，對3年來的兩岸僵局拿不出任何辦法。

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