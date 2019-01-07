陳建銘再疑何志偉 陳思宇：金權政治的「權」才是問題

2019-01-07 10:38

〔記者周彥妤／台北報導〕角逐台北市士林大同區立委補選的「柯家軍」陳思宇，其父親、北市議員陳建銘近來頻對愛女對手、民進黨何志偉開炮，今早於臉書貼出2013年新聞，提及何的母親、立委薛凌主導的陽信銀行，「到中國開分行目的為何，令人不解」。陳思宇說，她叔叔是陽信董事，基於利益迴避，承諾當立委不進財政委員會，並強調金權政治，「金不是問題，權才是問題，就留給選民解釋」。

陳思宇今天上午接受廣播節目專訪，節目安排call-in橋段，有位士林黃先生打進節目，提到陳思宇的叔叔是陽信銀行董事，詢問陳若當選立委，是否能允諾不進入財政委員會？

陳思宇在節目公開承諾，稱絕對不會進入財政委員會，外加她的主力放在「拚觀光，一起賺起來」，重點應該是在交通、內政委員會，「在財政拚經濟，是拚誰的經濟呢？要好好思考」。

對於主持人黃暐瀚提點，選擇加入哪個委員會，不見得能如其願，可能有人數額滿或應黨團要求問題，陳思宇則強調，她沒有黨團包袱，更可以做這件事。

談到「連勝文們說」，陳也再解釋，當時是記者以立委黃國昌臉書提到「金權政治」發問，她才說出這番話，「對連先生也很不好意思」；她更提到，「金權政治，金不是問題，權才是問題」。

針對父親陳建銘稍早於臉書貼出2013年「薛凌低調現身陽信上海揭幕 鄭文燦：不要過度政治化」新聞，更寫到，「咦？陽信銀行何時上市上櫃了.....到中國開分行目的為何，令人不解.....」；陳思宇會後受訪說，剛才她在廣播提到，承諾不會進入財政委員會，一來是自己叔叔是陽信董事，基於利益迴避，二來是她要拚觀光，並再強調，「金權政治，金不是問題，權才是問題，這部分就留給選民解釋」。

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