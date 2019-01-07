立委補選 時力將參戰彰化、新北

2019-01-07 10:33

〔記者彭琬馨／台北報導〕為參戰2020，時代力量正積極佈局立委補選。據了解，時力黨中央已確定將提名長期關心空汙議題的臺灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民出戰彰化立委補選，若無意外，本周將舉行記者會宣布提名；此外，前立委高志鵬因涉貪汙案定讞遭取消資格、所空出的新北市三重選區，時力黨中央評估，過去即曾代黨出征的東吳大學副教授胡博硯是適合人選，也已徵詢本人意願，目前只待胡博硯點頭，就能確立提名。

楊澤民父親楊春木曾任彰化縣議會第三屆議長，地方實力堅強。楊澤民畢業於加州大學柏克萊分校化學博士，過去曾任清大化學系副教授，並參與工研院電子所次微米製程的研發，長期關心彰化在地的環境、空汙議題，也曾參與反國光石化等運動，2015年曾表態爭取雲林縣政府公開徵選環保局長的職務，積極參與地方環境議題。

知情人士透露，楊澤民長期關心中部空汙議題，也積極參與公共事務，預估本周五黨政會議將確立提名。

另一方面，據透露，新北市三重選區目前已鎖定東吳大學副教授胡博硯出戰，黨中央決策委員並曾與胡博硯接觸、徵詢本人意願，據了解，胡本人參選意願不低。胡博硯過去曾代時力出征新北市中和區立委，不過因對外發言批評總統蔡英文、與黨中央論調不一致，最後宣布退選、退黨。知情人士表示，黨中央已準備好相關提名程序，僅待胡博硯點頭。

胡博硯今受訪時說，自己並未排除參與補選，但仍需與時力商討後才能決定。

根據中選會規劃，彰化縣第一選區、新北市第三選區補選選舉公告將在本月9日發布，本月14日至18日受理候選人登記申請，2月25日進行選舉人號次抽籤；3月16日舉行補選投票。

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