朱立倫臉書愛台灣 陳其邁批「廢文」不敢說出立場

2019-01-07 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕前新北市長朱立倫昨針對總統蔡英文呼籲「別再提九二共識」做出反擊，但朱的臉書卻被網友灌爆，昨晚朱又再發文回應，強調他「對台灣的熱愛和你我沒有差別」，不過前立委陳其邁稍早在臉書表示，朱立倫此文說穿了就是「一篇廢文」。

陳其邁指出，他花了5分鐘看完朱立倫的文章，但是把朱立倫這3個字換成其他人也都適用，這篇文章沒有回答任何問題，也沒有表明任何立場。陳其邁提到，朱立倫面對兩岸問題時，為什麼一出手就被大家批評怯懦，原因就在於，反對一國兩制，這是台灣人民「多數意見」，習近平談話已說了好幾天，但朱卻不敢表示反對。

另外，陳其邁指出，習近平定義的九二共識是「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，而非「一中各表」，但朱立倫卻不敢公開講：「習近平你的九二共識怪怪的，跟我們當時講的不太一樣。」陳其邁認為，朱立倫作為政治人物卻沒有務實面對問題，在這關鍵時刻甚至還不敢說出自己的立場，如此一來，民眾自然會懷疑這樣的人是否有能力將國家帶往民主自由的方向。

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