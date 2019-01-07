花心飛官玩遍軍營 女軍官為他墮胎還被始亂終棄

2019-01-07 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍航空特戰指揮部一名黃姓飛官被爆出在軍營與多名女兵、女軍官交往，甚至有空軍女軍官為他墮胎，第二次懷孕後希望黃姓飛官能負責，但黃男竟表示：「我不想生小孩，有人陪就好。」

根據《蘋果日報》報導，陸軍航特部一名黃姓飛官遭爆在軍營中與多名女性官兵交往，而他因為長相帥氣加上未婚，可說是「玩遍軍營」，但只要一提到結婚就與對象避不見面。據了解，一名空軍女軍官曾為了黃男墮胎，第二次懷孕後，女軍官希望他能負責，約黃男去產檢，但黃男卻遲遲未現身，最後黃男面對女軍官質問時，黃男則聲稱他已有女友，而且他「不想生小孩，只有人陪就好」，讓女軍官相當傷心，不過女軍官仍決定把小孩生下來。

而黃姓飛官與女軍官關係未了，還追求單位內女兵，晚間陪女兵值「安全士官哨」，並經常在女兵下哨後，做出違反兩性營規等情事。針對黃姓飛官被爆出始亂終棄，陸軍表示，針對飛官營內外動態，均依規定執行「空勤人員安全考核」，若查證屬實，將依相關規定辦理。

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