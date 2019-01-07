「蘇邁配」組閣成形 賴清德確定請辭

2019-01-07 06:56

最快週四院會 賴揆將提總辭

〔記者邱燕玲、李欣芳／台北報導〕民進黨主席補選結果昨出爐，由前行政院秘書長卓榮泰勝出。由於行政院長賴清德堅持為九合一敗選請辭，內閣將啟動改組，府院黨運作將有新的調整。立法院臨時會最快週三（9日）三讀通過今年度中央政府總預算案，賴揆就會在週四院會提出內閣總辭，新內閣將由蘇貞昌出任行政院長、陳其邁接任副院長。

「蘇邁配」成形，除了隸屬總統職權的國防、外交等相關部會，其餘閣員多由蘇貞昌決定人選，目標就是要迅速整隊，儘速上手，讓執政團隊重獲人民信任。

蘇貞昌接閣揆 陳其邁副院長

對於蘇貞昌與蔡英文未來的合作及互動，黨政高層分析，先前賴清德因為「太尊敬小英」，事事都以小英意見為主，導致許多事情到最後都未處理；蘇接任閣揆，可以協助處理「小英不想做的事」，做一些政治性的決定，因此反而「更看好蘇貞昌與小英的結合」。

雖然黨內希望賴揆留任，賴已公開表示「時間一到就會堅定地離開」，這段期間黨政高層也曾與賴交換意見，確知賴不會留任的態度。據瞭解，在辭去閣揆後，賴希望先休息一下。

立院副院長蔡其昌受訪表示，未來新內閣將有兩大重要任務，第一是承擔國家治理，讓行政院更接地氣，讓人民有感，呈現新氣象；第二則是協助小英連任總統。

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