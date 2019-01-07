抓到了！台灣這2家電視媒體 助《央視》拍新年統戰片

2019-01-07 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國中央電視台從2018年12月20日起，透過微信發布訊息指出，為紀念2019年是《告台灣同胞書》40週年，特別拍攝「台海紀事」紀錄片，有網友發現在片尾，《央視》特別鳴謝「台灣TVBS電視台」、「台灣東森電視台」協助拍攝！

《央視》微博訊息中指出，「一部真實、生動展現兩岸關係40年風雨歷程」的紀錄片，從12月20日開始播映，總共分為10集，每集片長30分鐘，內容提到中國共產黨謀求併吞台灣，在對台關係上做出各種利誘，同時營造台灣人民能與中國民眾正常來往的假象。

該紀錄片第1集劇末稱，「硝煙已熄，親情昇華，兩岸民心在沉寂中積聚力量，等待著衝破隔絕的機會，等待著真情呼喚後的積極回應」，中國對台再度使用標準統戰手法，但片尾字幕卻可看見《央視》除銘謝國台辦外，還一併感謝協助拍攝的《TVBS》與《東森電視台》。

消息傳入批踢踢實業坊後，引發廣大鄉民不滿，他們紛紛留言指出「台灣應該要清洗一下」、「左手感謝右手，嘴巴感謝菊花」、「說個笑話：NCC」、「NCC應該硬起來，撤銷這些執照」、「舔共舔到無極限」、「那精美的死不下架的哈爾濱紅腸影片」、「看看都誰在講兩岸一家親」。

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