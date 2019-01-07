深夜長文回應期待 蔡英文：走出同溫層 台灣聲量要大

2019-01-07 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文6日晚間11點32分在臉書上貼文，再度向網友表示「現在我們的任務，就是要一起守護台灣民主自由的生活」，「台灣聲量一定要大」，並指出自己從去年大選過後沒有停止過反省，也感謝各位的支持。

蔡英文指出，「民主不是天上掉下來的，現在每個台灣人都可以自由表達意見和想法，是一代代台灣人努力爭取而來的。許多民主前輩在戒嚴時期不怕生命危險，只為了爭取言論自由與民主制度。所以，當我們呼吸自由空氣時，不能忘記過去這一段民主奮鬥的歷程，更要謝謝眾多有guts的前輩們，當年衝破戒嚴體制。」

蔡英文提到，自己從選後到今天，反省與改善沒有停止過，目前台灣這個國家面對巨大挑戰，除了豬瘟防疫、兩岸議題，自己也很在意身為總統，要如何更好的捍衛台灣，晚間撥冗閱覽網友們留下的訊息與留言，「支持真的很多、很溫暖」。

蔡英文補充，其實自己一點都不在意網路生量大小，「但是台灣的聲量一定要大，這是今年最重要的事」，呼籲台灣民眾在2019年一起邁步「走出同溫層，一起面對面說服更多人，一起為台灣製造更大的聲量」。

蔡英文臉書全文

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