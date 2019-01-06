臉書直播寫春聯 林佳龍手抖揮毫「諸事吉祥」

2019-01-06 23:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕下個月就是農曆新年了，前台中巿長林佳龍今晚透過臉書直播，帶大家到書畫大師蕭世瓊工作室，與大師一同揮毫，線上同時湧入破千網友，林佳龍也當場抽獎，贈送網友親筆寫的春聯，祝大家新的一年「豬事吉祥」。

林佳龍說，擔任立委時就拜託蕭世瓊寫春聯，今年是第6年，巿長任內的春聯也都由蕭世瓊執筆，2014年馬年他選巿長時是「家隆墩旺」，接著羊年是「希望開春」，猴年是「迎侯晉福」、雞年是「吉運大開」、去年狗年是「喜迎來富」，今年是「諸事吉祥」。

林佳龍說，卸任巿長要帶大家看精彩的人跟故事，今天第一位介紹的就是蕭世瓊，今天跟蕭世瓊一同揮亳相當緊張，因為小學畢業迄今40年沒寫過書法，為了今天直播，他3天睡不好覺。

林佳龍現場揮毫「諸事吉祥」，緊張自嘲還沒出師，粉絲紛紛留言「好想要市長的春聯！」、「市長的豪邁笑聲超療癒」。林、蕭合作寫下「豬豬吉祥」、「龍光煥發」等春聯，送給線上索取的網友。也有網友因女兒即將大喜，林特別加碼，寫下「百年好合」祝賀。

林、蕭最後分別寫下2018年的代表字及新的一年期許，林佳龍寫「合」與「光」。他說，去年是各種競爭紛擾的一年，最後希望能合，合就會有新的超越，過去4年是啟、承、轉、合，給台中很好的基礎，下階段是新的開始，因此希望把上個階段整合起來。

林也說，新的一年期許是成為「光」，要照亮社會，每個人都是光點，他也期待把光點串連成為光源，每個人都在每個角落發光，他希望能跟這些光連結起來，讓世界更光亮溫暖。他也透露要成立「光合基金會」，光的集合，也是光合作用，把自己當葉綠素，只要有陽光就能轉化成正能量，未來沒當巿長，希望能連結更多發光發亮的人的故事，能讓社會更有正能量，因此希望「光合基金會」能帶來更美好的台灣。

蕭世瓊則分別寫下「安」與「靜」，因前年太太摔了一跤，因此覺得平平安安很重要，希望能否極泰來；新的一年則是「靜」，希望安安靜靜寫好字，創造好做品，讓大家欣賞。

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