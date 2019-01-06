陳水扁看民進黨主席補選：至少有100萬人支持一邊一國

2019-01-06 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨黨主席補選結果今日出爐。對此，前總統陳水扁對此結果在臉書「新勇哥物語」表示：全台至少有一百萬人支持一邊一國。

陳水扁首先恭喜卓榮泰高票當選，他希望卓榮泰「不是只幹一年的敗選主席」，而能帶領民進黨贏得2020年二合一選舉，也勉勵游盈隆雖敗猶榮，與大家一起打拚，協助卓榮泰主席做好各個興革。

陳水扁接著表示，他對游盈隆得票率有27..4%並不訝異，並說只要拿到四分之一的選票就不算輸了。

陳水扁解釋，一個月前前的縣市議員選舉，一邊一國議員總得票數占民進黨總得票數27.7%，一邊一國議員當選席次占民進黨當選席次26.9%。而游盈隆小蝦米戰大鯨魚仍能有27.4%得票率，可見認同一邊一國的「阿扁們」在民進黨內部應有1/4以上的比例，在全國至少有100萬人的少數聲音，將是2020大選一股不可忽視的關鍵力量。

陳水扁最後呼籲所有支持民進黨的民眾，不要妄自菲薄，反而要更有信心，奮力向前，迎向光明。

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