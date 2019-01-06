管中閔臉書再提 不參加任何政黨、黨派活動

2019-01-06 21:09

〔記者吳柏軒／台北報導〕8日台大預計舉辦新任校長交接典禮，財金系教授管中閔將上任，他今晚間在臉書重新分享去年貼文，並重申：「為了踐行學術自由與大學自治之信念 .... 不參加任何政黨、黨派活動。」

去年1月5日台大校長遴選委員會選出管中閔為新任校長，但1年來遴選爭議不斷，前教育部長葉俊榮在去年12月25日發聘，讓管中閔可上任，台大校方預計本月8日上午舉辦新任校長交接典禮。

而去年此時，管中閔剛獲選台大校長時，曾在臉書貼出文章，表達感謝並談到高教改革起點等，並在正式宣布即日起不參加任何政黨、黨派活動等；而管中閔今晚在臉書上貼文，表示去年貼文滿1周年，但仍有其意義，並重申當年不涉政黨、黨派宣示。

而台大校長遴選因瑕疵未解，校長候選人吳瑞北日前提假處分，擬定暫時狀態處分，要阻止管中閔上任，但遭法院駁回；然而吳認為該案裁定有明顯錯漏，如法院指他未提訴願，但事實上早在上月28日已提，為此吳指出不排除提出抗告，預料明上午將向最高行政法院遞狀，雖恐趕不及阻止管上任，但仍堅持追求程序正義。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/