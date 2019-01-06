駐希臘使館用神話解釋兩岸關係 網友大讚

總統蔡英文先前對於習近平的一國兩制做出的回擊，引來廣大民眾支持，更有許多人做出了梗圖。而台灣駐希臘大使館也用希臘神話故事，借指中台之間的關係，許多網友紛紛支持。（擷自Taiwan in Greece 駐希臘代表處臉書）

2019-01-06 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文先前對於習近平的一國兩制做出的回擊，引來廣大民眾支持，更有許多人做出了梗圖。而台灣駐希臘大使館也用希臘神話故事，借指中台之間的關係，許多網友紛紛支持。

台灣駐希臘大使今（6）日臉書發文，先提到了「勉強沒有幸福」，接著說希臘首都雅典的名字起源於雅典娜（Athena, Αθηνά），雅典娜是希臘神話中的智慧女神及戰神，也象徵藝術與正義。相傳有一天，雅典娜遇見火神赫菲斯托斯（Hephaestus, Ήφαιστος），既不英俊也不瀟灑的火神在與老婆美神阿芙蘿黛蒂（Aphrodite, Αφροδίτη）交惡後，竟把腦筋動到雅典娜頭上，想用強硬手段逼雅典娜就範。沒想到兼具智慧與勇氣的雅典娜毫不畏懼，大喝一聲｢不｣，逼退火神。

在文末，更留有「台灣共識（Taiwan Consensus）」，「不要一國兩制（No one country two systems）」的標記，更修圖改出火神喊著：「一國兩制」想要逼近雅典娜，遭雅典娜喊著「不」的圖片。

此文一出，許多網友紛紛留言：「好有才喔！」、「我第一次感受到駐外館的幽默...這才是真正的一個神話，各自表述。」、「創意滿分，有趣又貼切的比喻。」

Taiwan in Greece 駐希臘代表處臉書發文。（擷自Taiwan in Greece 駐希臘代表處臉書）

網友紛紛留言。（擷自Taiwan in Greece 駐希臘代表處臉書）

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