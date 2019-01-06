勸蔡英文走回大眾路線 史明賣老命彰化喊話…

2019-01-06 21:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨今天黨主席補選結果，行政院長前秘書長卓榮泰勝出，被部分人士評為挺總統蔡英文的「保皇派」；而一向非常支持蔡英文的「台獨歐吉桑」、高齡101歲的台獨會創辦人史明，今晚在彰化市出席餐會時，要蔡英文莫忘初衷，現在還來得及重新走回大眾路線，政策能以百姓利益和福祉為依歸，就能重新贏回民意。

史明今晚來到彰化市，與一群醫療界、環保界和藝文界人士約6、70多人，在福泰飯店共進晚餐，席開7桌，這場餐會由身兼彰化縣醫療界聯盟理事的社團法人牙醫師公會全國聯合會理事長黃人修發起。參加人員尚包括台灣中社理事趙宗宋、原貌文化協會創會理事長林啟生、前彰化縣文化局長陳文彬等人，史明在史明教育基金會董事長黃敏紅等人陪同下，從台北搭高鐵前來，餐會結束後將留在飯店住宿，預計明天離開彰化。

餐會前，史明受訪，對於民進黨如何能贏2020總統大選，他說，希望蔡英文重新走回大眾路線，提出能夠滿足台灣人民需求的政策，蔡英文思維明確、立場堅定，上次總統選舉能夠大贏，主要是因為蔡英文能從上流社會深入基層，與民眾站在一起，現在很多蜚短流長攻擊，讓外界誤認蔡英文已疏離民眾，蔡英文要破除謠言，要重新走回大眾路線，而且現在重新做都還來得及，不會太晚。

餐敘中，史明籲請出席者支持蔡英文就是認同台灣是主權獨立的國家、是民族主義的社會，一來反制「4大老」公開信呼籲蔡英文別連任的逼宮動作，同時幫助蔡英文在短時間衝高人氣，爭取連任。

史明從蔡英文參選總統到當選總統，即使年紀已邁入人瑞歲數，仍到處宣揚其理念，他呼籲蔡英文重新走回大眾路線，與其長年推動台灣是以勞苦大眾為主的民族主義的國家，理念相吻合。

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