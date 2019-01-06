什麼是國民黨的九二共識？呂秋遠7字酸爆

2019-01-06 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國國家主席習近平2日對台演說內容，總統蔡英文當天下午回應台灣從未接受「九二共識」也反對「一國兩制」，遭部分網友質疑是在向對岸挑釁。對此，律師呂秋遠在臉書上表示，「蔡英文只是做了總統應該做的事」，反倒是國民黨認為「九二共識就是中國等於中華民國」，這個「共識」充其量只能叫做「共」產黨的認「識」吧！

呂秋遠昨（5）日在臉書上說寫道，蔡英文自就任以來，對於中國的挑釁，向來都是低調面對，但當習近平已經不給任何模糊空間，直接表明「九二共識」就是「一國兩制」後，蔡英文也只能直接宣布九二共識不存在。他認為，蔡英文沒有挑釁，只是做了總統應該做的事，「要降低衝突、不談政治，是中國應該做的事，不是台灣的義務」。

呂秋遠說，習近平「九二共識」的內涵是「台灣和大陸屬於同一個中國」，但僅有中華人民共和國能作為代表，然而國民黨從馬英九、吳敦義、朱立倫以下，卻通通認為九二「共識」就是「中國等於中華民國，而且中華人民共和國尊重這個立場」。這讓他不禁想問，「這些人的中文閱讀及理解能力是不是該加強」？

他說，這「共識」充其量只能叫做「共」產黨的認「識」吧！

呂秋遠坦言，「如果國民黨可以贏得2020年的總統大選，也只能說台灣香港化的未來應該可以預見」，因為馬英九作為一個前任國家領導人，但面對面攸關國家主權的問題，竟然會以台灣與「大陸」都是中國的一部份作為論述的主軸，而連朱立倫、吳敦義也都對九二共識表示支持。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/