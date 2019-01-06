不想聽馬說「九二共識」 中國網友：蔡英文比你像漢子

2019-01-06 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文呼籲各政黨不要再提九二共識，前總統馬英九今（6）日在臉書上卻還提起，並說明「一個中國，各自表述」，簡稱「一中各表」，中國網友看不下去，直呼「蔡英文比你像條漢子」。

馬英九認為，台灣海基會、中國海協會在1992年11月16日用傳真方式，針對「一中原則」達成共識，雙方對於一個中國的認知相異，但能夠用口頭聲明的方式表達出來，因此媒體將此事定調為「一個中國，各自表述」，也就是現在藍營口中的「一中各表」，且當時馬英九正是全程督導此事的陸委會特任副主委。

馬英九提到，他在2008年3月總統勝選後，中美當時的領導人胡錦濤、小布希在26日講電話，內容經中國官媒《新華社》引述，胡錦濤對小布希說，中國與台灣必須在九二共識的前提下展開協商，該共識「是指雙方都承認只有一個中國，但定義不同」，足見對方認同「一中各表」。

中國臉書社團「帝吧中央集團軍」成員們看見馬英九貼文，砲轟他「公然說謊」，並指出「專門回去翻了通稿，胡錦濤根本沒提過各表」，也有網友認為「其實個人認為把馬英九抓起來不錯」、「一中各表承認一個中國但是是中華民國。不承認一國兩制，反台獨」。

台灣網友也抨擊馬英九「睜眼說瞎話」，在該篇貼文底下留言「整篇廢話1堆你沒有反駁北京欸」、「馬前總統的人氣輸給朱前主席，幫QQ」、「統派就統派，大方說出來並不可恥，不需要裝客觀」、「馬仔也加入九二共識作文大賽了」、「還在跳針唬爛」。

馬英九臉書全文

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