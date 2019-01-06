民進黨主席補選嘉義縣投票率達62％ 卓榮泰大勝

2019-01-06 18:42

〔記者曾迺強／嘉義報導〕民進黨第16屆黨主席補選今天投票，嘉義縣9個投開票所開票結束，1號卓榮泰2746票，2號游盈隆327票。

民進黨嘉義縣黨部在嘉義縣設置9個投票所，供4920位有投票資格的黨員投票，縣黨部今天發出3087張選票，有效票3073票，無效票12票，投票率62%。

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