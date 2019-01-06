超時空打臉國民黨！ 李前總統2011年聲明就挑明「九二無共識」

2019-01-06 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統日前向國內朝野政黨呼籲「不要再講九二共識」，引起國民黨大老批評，異口同聲強調「九二共識」是在前總統李登輝任內核定的；不過此番言論卻被網友翻出李前總統在2011年所發出的聲明打臉，李登輝在聲明中強調，「我已經公開講過幾十次，1992年兩岸香港會談沒有共識」。

針對蔡英文呼籲「不要再講九二共識」的言論，不僅國民黨主席吳敦義批評稱是「漠視歷史事實」，前總統馬英九也在臉書發表千字文表示支持「九二共識」，並稱當年在「陸委會副主席任內，全程督導此事」；前新北市長朱立倫也嗆蔡英文「無權要求不講九二共識」，並稱蔡英文「引起兩岸動盪」；不過，國民黨一再聲稱是在李登輝任內的92會談敲定的「九二共識」，早在8年前就被李登輝發聲明強調「1992年兩岸香港會談沒有共識」。

李登輝在2011年12月23日，針對時任總統馬英九在當時稱「九二共識」是在他擔任總統任內敲定時，發表聲明反擊，李登輝指出「對此，我已經公開講過幾十次，1992年兩岸香港會談沒有共識」；他表示，當初參與談判的故海基會董事長辜振甫先生也說沒有，蘇起也承認自創「九二共識」；但馬總統還是不斷講有「九二共識」，這種「扭曲歷史、欺騙國人」的行為，實在讓人無法接受。

李登輝批評，中國所謂的「九二共識」只有「一個中國」，根本沒有馬總統所謂的「一個中國、各自表述」；「我不知道『共識』在哪裡？馬總統如果要一再主張有『九二共識』，請他先說明中國是否已經同意『各自表述』，並應要求中國政府公開宣示，是否同意『各自表述』，承認中華民國存在的事實」；否則，就是自欺欺人、出賣主權、屈從中國的行為。

多年前的文章如今隔空打臉國民黨，許多網友紛紛再次湧入臉書貼文朝聖，並表示「真正經歷過1992會談的李前總統都說92沒共識了，真不知現在KMT掌權的，還巴著92不放，是在居心什麼？」、「報告李總統：該覺醒的是馬英九和朱立倫。」、「搖不醒裝睡的馬跟豬」、「朝聖，對比某黨的幾位人士的發言，臉真的很腫」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/