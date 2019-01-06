讚總統護台灣！他數小英總統這幾招抗中「低調而有效」

2019-01-06 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近期內為守護台灣民主與畜牧業，拒絕中國領導人習近平提出的「九二共識」、「一國兩制」，還透過網路接連發文闡述立場；台灣人公共事務會（FAPA）會長郭正光投書媒體，道出小英在上任後是如何不特別張揚，但又能穩定地鞏固台灣主權。

郭正光投書《蘋果》表示，中國對台只有1個目標，就是「消滅台灣的主權，將台灣變成中國的一省」，數十年來眼見中國成長，台灣又屢被國民黨執政，導致「軍事失衡、經濟依賴、國際封鎖」的狀況不斷發生，導致現在國家主權維護工作更加艱辛，需要更好的策略方針。

郭正光指出，台灣曾經「用激勵人心的方式回應中國對台灣主權的侵蝕」，但友邦在此前均給予警告，事後也被中國、美國同聲譴責「麻煩製造者」，郭認為「製造麻煩的一直都是中國」，但台灣想要主張自己是獨立國家的事實，就不能沒有友台國家的支持，蔡總統做到了。

郭正光提到，小英總統上任以來用「低調而有效的方式」，一方面將中國的九二共識打回票，又藉著新南向政策、與東南亞各國經濟合作來消除對中國的經濟依賴，面對中國的武力威脅，小英也與美方接洽軍售常態化、潛艦技術交易等措施，還建議美方將F-16戰機廠級維修中心設於台灣，也成功反制中國的國際封鎖，台美之間目前為史上最好的信任時期，雙方高階官員頻頻會晤，但往後之路有待台灣人相挺「我們因團結而起，分裂而墜」。

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