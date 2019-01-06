三重區立委補選 藍營再添1黑馬

2019-01-06 17:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕立委高志鵬因貪污案判決定讞，新北市第三選區（三重區）將於3月16日舉行立委補選投票，民進黨已有多人表態，將展開協調，但國民黨檯面上的人選都表示無意參選，最新消息傳出，國民黨文傳會副主委、前台北縣議員鄭世維上週已將戶籍遷入三重，成為備戰人選之一。鄭世維僅強調，尊重黨中央的安排。

新北市三重區向來是綠營票倉，三重區立委補選被視為2020總統與立委選舉的前哨戰，民進黨部份，包括新北市議員李坤城、李余典、李倩萍及前市議員邱婷蔚表態參選；去年九合一選舉中，賣力輔選的新北市黨部主委余天，獲黨內一致肯定，仍是呼聲最高的人選，黨中央已組成協調小組，徵詢各方人馬意願。

國民黨部份，曾任三重市長的新北市黨部主委李乾龍、前新北市民政局長江俊霆及新北市工商策進會總幹事朱俊曉都被點名，上述三人目前皆表示沒有意願，黨部仍在尋覓合適人選。傳出鄭世維上週已將戶籍遷入三重，成為參選黑馬。

鄭世維今天受訪表示，地方雖然有期待，但他必須尊重黨中央的安排，也要尊重檯面上表態的人選，暫不預設立場，並否認已遷戶籍。

鄭世維坦言，三重政治版圖雖是綠大於藍，但去年九合一選舉國民黨大勝，三重區域立委補選藍營不是沒機會，過去他擔任台北縣議員，選區在三重、蘆洲，也曾被延攬至新北市果菜運銷公司任職，與地方頗有淵源，三重對他而言並不陌生，「如果黨要徵召，我也不能說不。」

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