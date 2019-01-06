一場信念與投機的戰爭 王義川盼激出高投票率

2019-01-06 20:57

〔記者黃鐘山／台中報導〕民進黨徵召投入台中市北屯北區立委補選的王義川，今（6）日在臉書貼出「給民進黨員的一信」，抨擊對手沈智慧多次換政黨、換選區，投機只為勝選，讓台灣民主開倒車。呼籲民進黨員給年輕人、青壯世代機會，打贏國民黨的老政客。

前台中市長林佳龍今日在民進黨主席選舉投票時，呼籲台中市民支持王義川，讓會做事的林佳龍團隊有服務市民的機會；王義川則表示，將全力打拼守護台中捷運、守護台中的建設。

王義川在「給民進黨員的一封信」表示，自己決定投入選戰的關鍵，一是為了守護台中捷運，二是捍衛台灣的民主價值。王義川說，對手沈智慧多次換政黨、換選區，用投機的方法希望贏得勝選，如果再讓這樣的政客當選，台灣的民主只能倒退嚕。

他在信中寫到，自己是阿扁總統競選總部青年軍的負責人，大學期間參加反郝柏村軍人干政、廢除刑法一百條、大學校長直選、反對白色恐怖、反核四等政治活動和社會運動，充滿對台灣本土的認同與使命。

反觀，沈智慧曾任6屆立委，之後代表親民黨和胡志強競選市長失利，以無黨籍跟盧秀燕競選立委失利，又跑去中西東南區跟黃國書選立委落敗。「每敗選一次就換選區、換政黨再選，是標準的投機政客。」王義川認為，這次選舉，若讓沈智慧這樣的政客當選，台灣的民主，不知道要倒退多少年。

王義川說，這次九合一大選，許多黨員對民進黨表現不滿，但民進黨必須繼續往前走，1月27日立委補選就是黨重新站起來的機會。他呼籲黨員給年輕人、青壯世代一次機會，「讓我能夠打贏國民黨的老政客，讓民進黨在立委補選能重新站起來！」

北屯北區長年被認為是深藍選區，王義川如要勝選，除了仰賴市民對林佳龍團隊執政4年的肯定，也需要激出高投票率，才有勝選機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/