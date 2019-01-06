校歌「黨旗飛舞」陸官預算遭凍 陸軍：校方決議不改詞

2019-01-06 17:06

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍官校校歌歌詞提及「怒潮澎湃、黨旗飛舞、這是革命的黃埔」，民進黨立委劉世芳因此呼籲修改歌詞，並自陸軍司令部今年度教育訓練業務的業務費8333萬餘元中，凍結攸關陸軍官校今年度校慶預算的333萬餘元。對此，陸軍稍早表示，在106年起依大學法規範，校務會議將「陸軍官校校歌修改」納入議題，但經委員會研討，決議維持原校歌歌詞內容。

陸軍表示，未來仍未來仍責成陸軍官校遵大學法規範，審慎研處本案，另也尊重立委預算審議提案，將持續與提案委員溝通說明，以期預算解凍，俾利校務推展。

陸軍也強調，國軍恪遵憲法精神，嚴守「軍隊國家化」，捍衛中華民國，守護民主憲政之決心、立場永矢不變。而陸軍官校校歌具歷史傳承，考量歌詞修正涉及「著作權法」，應予尊重原著創作精神。

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