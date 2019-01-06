六都今年準公幼三月定案 國教署保留彈性微調

2019-01-06 19:07

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部去年推準公共化幼兒園，由15縣市先行，讓收費中間價位的私立幼兒園業者加入，以補貼方式讓家長每月支出僅4500元，今年8月輪到6都實施，但6都及業者尚有意見，國教署保留彈性微調空間，預計3月定案。

教育部國教署長彭富源表示，過去一直有家長訴求希望讓孩子就讀平價幼兒園，且根據OECD（經濟合作與發展組織）國家的估算，一國的公共化照顧能達68％將有助生育率，因此在去年誕生「準公共化幼兒園」政策，要幫家長減輕負擔。

彭富源指出，準公幼去年推出，先在15個縣市先執行（連江縣皆公幼因此免推），鼓勵各地符合條件的私幼業者加入，不論學費多少，家長都只要負擔每月4500元即可，剩下的由政府出錢，經統計，若將公幼加準公幼，平價教保服務量的比例已達61％。

但因政府財源有限，有些私幼收費昂貴，國教署制定政策時無法無限上綱補助，國教署副署長許麗娟表示，因此根據OECD的68％數字，加上各鄉鎮私幼的實際情況，評估後算出政府可負擔的級距。

彭富源解釋，私幼可加入準公幼的級距有：60人以下且收費1萬元以下者；61到120人之間且收費9千元以下者；121人以上且收費8000元以下者。

然而因級距排除部分業者，加上6都即將在今年8月起實施該政策，外界部分反彈聲音，包含該級距恐不適合6都，收費設上限、教保人員薪資設下限等，都需討論。

針對反彈聲浪，彭富源今表示，並非未能參加的私幼就被剔除在政府教保政策外，即使家長沒讓孩子念幼兒園，政府每月也會給予2500元津貼，至於6都聲浪，他認為，因去年底新任首長才剛上任，各方都在溝通中，今上午也持續努力，已有2都願意，尚有4都仍需對話，任何的意見都將參考，並納入未來執政規劃，也保留彈性微調空間等；許麗娟表示，6都準公幼政策預計3月可定案。

基隆市教育處表示，市內共有102所幼兒園，其中私幼62所，符合準公幼條件有34所，並且有18所已經加入，比例達52.94％，有助提升整體平價教保量；宜蘭縣幼教工作陳姓負責人表示，該政策可創造4贏，家長減少負擔、老師增加收入、招生來源穩定、好好照顧幼兒，因此願意申請加入。

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