不只藏文版！小英貼台灣共識圖 這2版本讓五毛高血壓

2019-01-06 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕台灣總統蔡英文4日在臉書上貼出多國語言版本的「台灣共識」圖，當時有台灣網友預言中國網民看見「藏文版」的「藏獨旗」會「氣到中風」，其實不只「藏文版」，中國網軍看見「中國語版」、「粵語版」均感到大為光火。

中國臉書社團「帝吧中央集團軍」轉貼小英總統貼文，她4日貼出27國語言版本的「台灣共識」，向國際社會說明台灣的政治立場，當中「中國語版」使用簡體字製作而成，「藏文版」則加上「雪山獅子藏獨旗」，另外更準備「粵語版」讓使用廣東話的朋友能更了解台灣。

中國網軍們一如台灣網友預言，果真看見「藏獨旗」後就血壓升高，他們也認為刻意區分出「中國語版」分明挑釁，還企圖支持港獨，將香港分裂出中國之外，對於1名自稱製作「中國語版」的中國網友，網軍們則認為「這TM反串的吧」、「貼去微博阿」。

但台灣網友均對於小英總統的言行感到認同，紛紛留言指出「看到惡鄰居崩潰，就知道小英做對了一件事」、「謝謝你做我們可靠的家長！」，更有來自香港、新加坡的網友表達讚賞，「作為香港人，看到台灣可以有這樣的一個民選總統，真的很為台灣的朋友高興」、「我是來至新加坡的華人，看到蔡總統在野蠻，不講理的中共面前不屈服，不妥協的做法，我只可以說：贊（讚）」。

蔡英文臉書全文

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