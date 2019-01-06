盧秀燕上任2週屢傳重大治安事件 林佳龍：給她時間

2019-01-06 16:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市新市長盧秀燕上任不到2週，台中市卻接二連三發生包括搶銀行及擄人殺人棄屍等3起重大治安事件，台中治安倍受矚目；前台中市長林佳龍說，「給她一點時間」，他過去4年來已經翻轉外人對台中市治安不好的印象，且4年治安評比，均在6都數一數二、名列前矛，盼新市府在既有基礎上做得更好。

盧秀燕則指出，3起案件均快速破案，有的甚至當天就偵破，她感謝警察不眠不休為台中市治安做的努力，未來也會請警方更加強拚治安「防患未然」。

台中市在去年年底的平安夜、新市府團隊接手前1天，沙鹿區台中國際機場對面發生槍擊案，男子遭人以行刑方式狙擊，身中5槍斃命；事隔11天，沙鹿區中山路元大銀行又發生歹徒持刀行搶案；5日又驚傳住沙鹿區的男子遭擄人殺人埋屍等重大治安事件，讓不少民眾憂心台中治安怎麼了。

林佳龍今日提及台中接連發生的治安事件，他說，希望新的市長所領導的團隊，能在過去的基礎上做得更好，「給她一些時間」。

林佳龍說，治安是市民關心的重大施政，他在過去4年來，已經翻轉外人對台中市治安不好的印象；近4年的治安評比，台中都在六度中數一數二、名列前矛。

林佳龍說，台中是一個宜居城市，治安絕對是最重要的基礎，他期待新的市府能夠在既有基礎上做得更好，個別發生的刑案能夠盡快的偵破，市民就不會擔憂。

林佳龍說，或許沒有辦法避免刑案發生，但犯罪要能夠有案必破，他也期許新市府全力支持在第一線拼治安的警察同仁。

盧秀燕則強調，這3起案件均在1、2天內破案，她要特別代表市民向鍥而不捨、日以繼夜順利偵破案件的警察致意。

盧秀燕說，過年將到來，擔心恐會有歹徒趁機鋌而走險，除呼籲市民小心外，也要「防患於未然」，已請警察在人多的地方，全面防範，特別加強過年前的治安工作。

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