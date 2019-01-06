「連自己的豬都管不好」 外交部推特嗆爆中國！

2019-01-06 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕我外交部推特火力全開！繼2日以「強迫統一是愚蠢的」反嗆習近平，如今又嗆爆中國「連自己的豬都管不好」，網友見狀莫不讚聲連連。

外交部推特表示，「中國連自己的豬都管不好，非洲豬瘟看起來是失控了，是時候由世界動物衛生組織和國際社會介入了（#China can’t even manage its own pigs. African swine fever seems out of control. Time for @OIEAnimalHealth & the international community to intervene.）」，最後面還署名JW（外交部長吳釗燮）。

外交部嗆翻中國的舉動，讓不少網友大呼爽快，高喊「外交部最近是撿到加農砲嗎？」、「外交部帥炸」、「部長親推就是不一樣！火力真猛」。

對此有中國網民氣噗噗地回應，現在中國已經沒什麼人聽到非洲豬瘟的事件了，但立刻又被台灣網友打臉，直指那是因為新聞都被中國政府所控制。

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