「連自己的豬都管不好」 外交部推特嗆爆中國！

2019-01-06 16:00

〔即時新聞/綜合報導〕我外交部推特火力全開!繼2日以「強迫統一是愚蠢的」反嗆習近平,如今又嗆爆中國「連自己的豬都管不好」,網友見狀莫不讚聲連連。

外交部推特表示,「中國連自己的豬都管不好,非洲豬瘟看起來是失控了,是時候由世界動物衛生組織和國際社會介入了(#China can’t even manage its own pigs. African swine fever seems out of control. Time for @OIEAnimalHealth & the international community to intervene.)」,最後面還署名JW(外交部長吳釗燮)。

外交部嗆翻中國的舉動,讓不少網友大呼爽快,高喊「外交部最近是撿到加農砲嗎?」、「外交部帥炸」、「部長親推就是不一樣!火力真猛」。

對此有中國網民氣噗噗地回應,現在中國已經沒什麼人聽到非洲豬瘟的事件了,但立刻又被台灣網友打臉,直指那是因為新聞都被中國政府所控制。

