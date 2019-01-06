吳敦義為沈智慧拉票 盼延續中部勝利

2019-01-06 15:07

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市北區、北屯區立委補選將在27日投票，國民黨主席吳敦義今日拜託選民支持候選人沈智慧，他表示，去年底大選，國民黨在台中市打了「非常完美的勝戰」，甚至北起苗栗、南至雲林都受到良性的影響，這次立委補選具有高度象徵意義，一定要贏，才能延續中部的勝利。

吳敦義今天出席在國民黨台中市黨部舉行的五合一選舉感恩茶會，他表示，台中市長盧秀燕大贏對手20萬8000票，而台中市議會65席議員，國民黨得到32席議員及贏得正副議長，另外，里長席次過半、和平區長當選、和平區代表席次也過半，是非常完美的勝戰。

吳敦義也說，22個縣市中，國民黨贏得15個縣市長，其中包含3個直轄市長，中部由台中帶頭，往北良性影響苗栗，往南良性影響到彰化、南投、雲林，中部就鞏固住，盧秀燕不只是優秀的台中市長，也是中部發揮影響力的領頭羊。

他同時表示，盧秀燕在選前辭掉立委以展現決心，因此，北區、北屯區立委出現缺額，而台北、台中立委補選將在27日投票，這一票具有高度象徵意義，這是在盧秀燕大勝後的選舉，一定要贏，才能延續中部的勝利，萬一有差池，就不得了了，國民黨提名的沈智慧是優秀人選，拜託大家一定要支持。

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