批九二共識 林佳龍：中國壟斷解釋權 無中華民國的空間

2019-01-06 15:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕針對總統蔡英文籲各界少提「九二共識」，前台中市長林佳龍指出，「九二共識」現在已經被習近平解釋成「一國兩制」，中國壟斷對九二共識的解釋權，將九二共識狹隘的定義是「一國兩制」，沒有中華民國存在的空間，台灣人都不會接受。

林佳龍說，「九二共識」是兩千年之後才被發明的」，九二共識只是一個名詞，到底內容是什麼，現在已經越來越清楚，它的內容現在已經被習近平解釋成「一國兩制」，中國壟斷「九二共識」的解釋權；當「九二共識」被狹隘的定義是「一國兩制」的時候，連中華民國都沒有存在的空間，所有的台灣人都不會接受。

林佳龍強調，台灣是一個民主的國家，任何的政黨或政治人物尋求民意支持的時候，一定要把人民放在最優先的地位，要以「台灣優先」。

林佳龍說，尤其九二共識在中國單方面的解釋成一國兩制後，國際上已經越來越沒有模糊空間，他籲全民應該跟蔡總統站在一起，捍衛台灣優先，拒絕一國兩制的九二共識。

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