兩岸立場受矚目 王金平：考量後會向各界報告

2019-01-06 14:54

〔記者林良昇／台北報導〕中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」40週年紀念大會定調「九二共識」為「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，並無國民黨稱的「一中各表」，蔡總統呼籲台灣各政黨不要再提「九二共識」，前立法院長王金平金表示，兩岸的定位問題，他審慎考量後，會向各界報告。

王金平今出席病人自主權利法正式上路「病主元年．全民好命」記者會，王金平會前受訪被問到蔡總統呼籲各政黨不要再提「九二共識」，王表示，他在未來不久會有確定的立場宣示，他今天還不談。

媒體追問，是否認為「一國兩制」不等於「九二共識」？王金平說，那是另外一回事，兩岸的定位問題，糾纏在「一個中國」、「九二共識」、「一國兩制」 三方面，他必須要審慎考量後再做決定。

王金平也說，「九二共識」這個名詞，民進黨不能接受，他很早就建議民進黨是不是另外找個新名詞來代替，而他的立場，等他考慮完成後，時機成熟時，會向社會各界報告。

此外，國民黨中常委徐弘庭將在中常會提案，要求「儘速確定總統、立委初選時間表」，最晚在農曆年後公布初選時間，確保公平性，王金平對此表示，他不清楚，他都尊重黨中央的規劃處理。

媒體追問，是否要先表態參選總統？王金平說：「為什麼一定要先表態呢？」反正到時候領表參與提名登記的時候，就是表態了﹔而是否希望全民調？王則表示，尊重黨中央他們決定，「他們怎麼做，我們怎麼支持」，不表示任何意見。

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